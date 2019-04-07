"Шансы 50 на 50". Черевченко - о матче с "Рубином"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед матчем 22-го тура премьер-лиги против "Рубина" заявил, что шансы на победу у обеих команд являются равными.

- Я не считаю, что мы фавориты. Бердыев делает из команд очень боеспособные коллективы, - сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер". Так что шансы 50 на 50. Ничего не изменилось. Будем придерживаться того же футбола, что и был до меня: много играть в атаку, хотя мы стали меньше стали пропускть.

Олимп-Кубок России? На нас он никак не сказывается. Все в равных условиях. Ткачев? У него небольшие проблемы, поэтому оставили его в Москве, чтобы подлечился и вернулся к следующей игре.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр