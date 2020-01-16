Генеральный директор «Уфы» и один из инициаторов проекта по расширению РПЛ до 18 клубов Шамиль Газизов в интервью «СЭ» подвел итоги общего собрания лиги и объяснил, почему выступил против реформирования Кубка России.

— Расширение лиги было одним из вопросов, которые обсуждались на заседании, — начал Газизов. — Большинством голосов решили увеличить количество клубов, а с какого года — будет утверждать РФС.

— Сколько было противников?

— Всего два голоса, не хотел бы говорить, кто это. Клубы высказали свое мнение и приняли консолидированное решение. Теперь дело — за РФС.

— Подготовкой плацдарма для расширения будет заниматься исключительно РФС?

— Самое главное, что почти все коллеги поддержали и понимают, что нужно больше игр. Страна у нас большая, будем смотреть, с какого года расширять лигу.

— Через год Россия потеряет место в еврокубках. Тогда и возможно будет увеличить лигу?

— Давайте не будем забегать вперед. Может и потеряем, а на следующий год приобретем. Я верю в российский футбол и что он будет двигаться дальше. Предпосылки к этому есть.

— Какова ваша позиция по реформе Кубка России?

— Я был против реформирования кубка. Семь клубов выступили против, девять — за. Пока есть моменты, которые лично мне не нравятся, но попробуем, как пойдет. Пока мы высказываем свое мнение. Принимать решение будет РФС. В конце все клубы поддержали реформирование молодежных турниров. (Евгений Белоусов)