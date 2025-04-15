Газизов — о словах Бубнова Пальцеву: «Валентин — образованный и умный парень»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова эксперта Александра Бубнова в адрес защитника дагестанского клуба Валентина Пальцева.

В эфире «Коммент.Шоу» Бубнов назвал Пальцева клоуном из-за его слов в адрес эксперта после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Жесткая критика Бубнова? Это его манера. Мне понравилось, как себя вел Пальцев в этой ситуации, как он реагировал. Валентин показал свою выдержку, показал, что любой натиск может выдерживать. Это говорит о том, что он образованный и умный парень. А других у нас в команде нет», — сказал Газизов «СЭ».

После 24-го тура махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, на счету команды 27 очков.