Дмитриев: «Я полностью готов к «Спартаку». Посмотрим, что скажут, когда я приеду туда»

Нападающий «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем.

— Руслан Пименов рассказал о том, что клуб ведет переговоры по продлению твоей аренды. Как ты смотришь на свое будущее?

— Сейчас хочется доиграть сезон. Думаю только об этом.

— Следишь за «Спартаком»?

— Да, конечно.

— Как тебе последние результаты? Они сейчас находятся в чемпионской гонке.

— Сейчас последний результат не очень, хотя до этого отличный ход набрали. Очень хорошо играли. Что-то такое случилось в последнем матче.

— Со Станковичем общаешься? Или, может, с Тиагу Пинту, который работает в спортивном блоке.

— Кто-то пишет после матча, спрашивают.

— Насколько ты готов к «Спартаку»?

— Я полностью готов. Посмотрим, что скажут, когда я приеду туда.

Ранее заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал «СЭ», что самарский клуб ведет переговоры со «Спартаком» о продлении аренды Дмитриева, рассчитанной до конца сезона-2024/25.

В этом сезоне на счету 20-летнего форварда 3 гола и 2 результативные передачи в 19 матчах.