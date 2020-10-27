Шамиль Газизов: «Квоту зрителей на матч с «Ростовом» увеличить не получится»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов перед матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» сообщил, что квота допущенных зрителей не изменится. Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».

— Что касается возможного увеличения квоты максимального числа болельщиков на матче с «Ростовом», мы остаемся на цифре 2700 человек. Что мы здесь дополнительно можем сделать? Уже все согласовали, — сказал Газизов «СЭ».

«Спартак» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 12 туров. (Сергей Федоров)