Шалимов объяснил, почему «Зенит» уступил «Уфе»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» обратил внимание на нюансы, которые не позволили «Зениту» взять очки в матче 7-го тура РПЛ с «Уфой».

— «Уфа» сыграла в свой футбол, вышла в пять защитников, но действовала достаточно агрессивно в отборе — футболисты не пласировались на своей половине, а выдвигались в игрока, владеющего мячом, активно боролись за мяч, — объяснил Шалимов. — «Зенит» такие матчи выигрывал, и делал это неоднократно. Через середину создать что-то тяжело, футбол вязкий. А вот через фланги, когда есть хорошие нацеленные подачи и есть пара Азмун — Дзюба, это страшное оружие. В ситуации, когда забивается первый гол, игра раскрывается, и Питеру становится намного легче.

В этом матче проблема была в том, что качественных подач было мало. Не могу сказать, что «Зенит» не нагнетал давление, оно было, но опасности большой не чувствовалось — не было качественных подач с края, и это вопрос к фланговым игрокам. Плюс не сработали стандарты — в этом чемпионате у Ракицкого пока не идут удары. Но как только команда поправит момент с качеством доставки мяча в штрафную, все вернется. (Сергей Егоров)

Полностью аналитика Шалимова по 7 туру РПЛ здесь

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