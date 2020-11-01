Бывший футболист «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал выход ЦСКА на первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после победы над «Ротором» (1:0) в игре 13-го тура.

— То, что ЦСКА теперь занимает первое место в турнирной таблице спустя больше года отсутствия там, на самом деле, ничего не значит: ни ослабление конкурентов, ни усиление самого ЦСКА. Сейчас, конечно, нельзя еще говорить о равноправной борьбе ЦСКА, «Зенита» и «Спартака». Много матчей впереди, это только начало борьбы. Кто на каком месте окажется, это одному футбольному богу известно, — поделился мнением с «СЭ» Билялетдинов. — Сейчас это промежуточный результат какой-то. Можно порадоваться, но я думаю, и сам тренер, и ребята понимают, что это на данном этапе вообще ничего не значит. Пока еще очень рано что-то прогнозировать на конец сезона. Потому что, во-первых, игры у них сейчас будут наслаиваться все больше и больше, в еврокубках все-таки команды «Зенита» и ЦСКА участвуют. Тут может появиться небольшое преимущество, грубо говоря, у «Спартака», потому что загруженность у них будет меньше. Тут тяжело пока что-то говорить. (Екатерина Звенигородская)