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Сергей Семак: «Жирков выйдет на поле только в случае необходимости»

18:55
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 10-го тура чемпионата России с «Рубином» рассказал о ротации в составе.

— Непросто работать в плотном режиме, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Но игроки привыкли, для тренерского штаба вдвойне сложнее, нужно всегда держать руку на пульсе. Кому-то дать отдохнуть, кому-то нагрузку дать.

Жирков получил повреждение, на 100 процентов не готов. Если будет необходимость, он сможет выйти. Что касается Караваева, мы используем Смольникова, он тоже неплохо играет. Караваева нужно постепенно подводить к составу.

Шатов и Кузяев будут играть на флангах атаки, но по ситуации будем менять расстановку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».

Зенит — Рубин

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