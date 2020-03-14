Сергей Семак высказался по ситуации с коронавирусом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Урала» высказался по поводу ситуации с коронавирусом.

— Корректировалась ли подготовка в связи с ситуацией? Нет, не корректировалась, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — За исключением тех мер профилактики, которые мы можем предпринять. Мы все это делаем. Но в основном такая же подготовка, как к любому матчу.

Сказывается ли эта ситуация? Конечно, сказывается. Все следят за новостями. Естественно очень жаль видеть происходящее. Количество умирающих людей, количество больных людей растет быстрыми темпами. Конечно, это всех нас затрагивает.

Что касается самого матча, то мы ждем интересной игры. «Урал» любит играть в футбол. Там собраны техничные игроки, умеющие играть в футбол. Очень хорошо действуют в быстрых атаках, могут один в один обыграть. Есть Бикфалви, от которого всегда острота. Тот же Панюков, который был в «Зените» и который хочет доказать и проявить себя с самой лучшей стороны. У него хорошие бомбардирские качества, игрок момента, который может его создать, а может оказаться в нужном месте. Команда очень хорошая.