Семак — о планах на следующий сезон: «Посмотрим, какие позиции надо будет усилить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о планах на следующий сезон.

«Перед каждым сезоном задачи ставятся, конечно. Все будет от состава зависеть. Уже тогда будем понимать, что нам надо делать и как будут работать соперники. Нам с каждым годом приходится сложнее в плане психологии и игры, но пока мы держим марку, все в порядке. В начале сезона решим, как нам двигаться дальше. Посмотрим, какие позиции надо будет усилить», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.