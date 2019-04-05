Сергей Семак: "Все хотят стать чемпионами. "Зенит" в том числе"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 22-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" подчеркнул, что его команда приложит все усилия, чтобы остаться там, где находится сейчас, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– "Локомотив" не очень хорошо начал сезон. В чем глобально изменился клуб?

– На протяжении сезона то одна, то другая команды демонстрируют яркие серии. "Локомотив" по составу должен был и борется за первое место. Четко и уверенно набирают очки, а спады бывают у всех.

– Год назад вы говорили, что цель "Зенита" на сезон – возвращение в Лигу чемпионов. В Вильярреале вы это повторили. Сейчас команда лидирует с отрывом в шесть очков, и уже любое место кроме первого станет разочарованием для болельщиков. Не думаете ли вы скорректировать задачу или не видите в этом необходимости?

– Я изначально говорит, что мы команда, которая может бороться за первое место. Это связано с тем, что общий уровень снизился. У нас задача как стояла, так и стоит. Естественно, мы приложим все усилия, чтобы остаться там, где мы находимся сейчас. Мы понимаем, что это непросто. У нас конкуренты хорошие, все хотят стать чемпионами. Мы в их числе. Задача, которая была, она есть и остается. Команда должна играть в Лиге чемпионов. Это самая главная задача.

"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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