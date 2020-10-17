Сергей Семак: «В первом тайме играли очень хорошо. Потом — нервозно»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура премьер-лиги с «Сочи» (3:1).
— Непростой матч, как и следовало ожидать. Нам нужно было решить две задачи — победить и дать возможность дифференцировать нагрузку, которую получили игроки. И то, и другое удалось. По качеству хороший первый тайм, а во втором тайме стали действовать менее активно, стало нервозно. Кроме момента с пропущенным мячом, сыграли нормально.
— Почему вы на первый тайм выбрали именно схему 4-4-2 ромб? И какие другие варианты схем вы рассматривали?
— Можно было сыграть и 4-2-3-1. Но с ромбом схема более активная, более агрессивная модификация. Что-то получилось, а что-то нет. По первому тайму играли очень хорошо. (Гоша Чернов)
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