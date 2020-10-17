РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Семак: «В первом тайме играли очень хорошо. Потом — нервозно»

16:40
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура премьер-лиги с «Сочи» (3:1).

— Непростой матч, как и следовало ожидать. Нам нужно было решить две задачи — победить и дать возможность дифференцировать нагрузку, которую получили игроки. И то, и другое удалось. По качеству хороший первый тайм, а во втором тайме стали действовать менее активно, стало нервозно. Кроме момента с пропущенным мячом, сыграли нормально.

— Почему вы на первый тайм выбрали именно схему 4-4-2 ромб? И какие другие варианты схем вы рассматривали?

— Можно было сыграть и 4-2-3-1. Но с ромбом схема более активная, более агрессивная модификация. Что-то получилось, а что-то нет. По первому тайму играли очень хорошо. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир