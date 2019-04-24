Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 25-го тура с "Динамо" (2:0).

- Тяжелая игра, другой никто не ждал. В первом тайме не так много опасных моментов было, нам не хватало свежести. Но была только одна контратака опасная. Второй тайм провели значительно сильнее, "Динамо" оборонялось низко, команда квалифицированная. Мало кто так много моментов создает. Рад, что удалось победить. Абсолютно заслуженная победа, хотя после Краснодара было тяжело. Смогли собраться, прибавить в нужный момент.

- В матче с "Краснодаром" "Зенит" мощно провел стартовые 20 минут. Почему у команды не получилось так же мощно начать сегодня? Это ваша установка играть осторожнее, или связано с соперником?

- "Динамо" даже не пыталось начинать атаки, играло длинными передачами, оборонялось низко, невозможно играть открыто с командой, которая закрывается. В этом случае можно было ожидать, что команда будет доминировать многократно, хотя и в этой игре сумели создать напряжение. (Гоша Чернов)

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