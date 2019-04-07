21:20 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Штрафные Ракицкого? Думаю, ему помогает супруга"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча с "Локомотивом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.

– Ракицкий роскошно бьет штрафные. Это талант или трудолюбие? Он остается их тренировать после тренировок?

– Есть талант, есть трудолюбие. Думаю, ему во всем помогает ему супруга. Там все хорошо. Ракицкий усилил игру нашей команды, разнообразил ее с точки зрения атакующих действий. В том числе, штрафных. (Александр Рогулев)

После этой встречи "Зенит" лидирует с 45 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 39 баллами располагается на 4-й строчке.

Локомотив – Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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