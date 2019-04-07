Сергей Семак: "Штрафные Ракицкого? Думаю, ему помогает супруга"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча с "Локомотивом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.

– Ракицкий роскошно бьет штрафные. Это талант или трудолюбие? Он остается их тренировать после тренировок?

– Есть талант, есть трудолюбие. Думаю, ему во всем помогает ему супруга. Там все хорошо. Ракицкий усилил игру нашей команды, разнообразил ее с точки зрения атакующих действий. В том числе, штрафных. (Александр Рогулев)

После этой встречи "Зенит" лидирует с 45 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 39 баллами располагается на 4-й строчке.

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