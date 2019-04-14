Сергей Семак: "Шесть очков отрыва – это почти ничто"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после разгромной победы над "Анжи" в матче 23-го тура премьер-лиги (5:0) считает, что отрыв петербуржцев от второго места несерьезный. Он также добавил, что впереди еще семь игр.

"Зенит" набрал 48 очков и увеличил отрыв в турнирной таблице РПЛ от второго места до 6 очков. "Анжи", имея в своем активе 19 очков, занимает 15-ю строчку.

– У Дзюбы было несколько моментов. Вам важно, чтобы он наконец-то забил?

– Не имеет большого значения, кто забивает. Главное, чтобы команда побеждала. Дзюбе это нужно только для уверенности. Артем старается приносить нам пользу.

– Отрыв вырос до шести очков. Насколько это важно?

– Все умеют считать. Шесть очков – это всего две игры, серьезного отрыва нет, кто-то набирает очки, кто то теряет. Это больше для журналистов – сократился, поднялся... Это всего две игры – не тот запас. Если бы оставалось два тура, то вероятность была бы выше. Еще семь матчей шесть очков – почти ничто. (Гоша Чернов)

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