Сергей Семак: «Самое главное — это командные награды»
8 июля 2020, 17:28
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настрое на матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».
— Самое главное — это командные награды, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Потому что у нас командный вид спорта.
Что касается поздравлений, то, конечно, приятно стать дедушкой, приятно выиграть чемпионат. Но сейчас нас ждет новый матч, который нужно провести максимально собрано.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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