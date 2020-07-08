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Сергей Семак: «Самое главное — это командные награды»

8 июля 2020, 17:28
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настрое на матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

— Самое главное — это командные награды, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Потому что у нас командный вид спорта.

Что касается поздравлений, то, конечно, приятно стать дедушкой, приятно выиграть чемпионат. Но сейчас нас ждет новый матч, который нужно провести максимально собрано.

Зенит — Сочи

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