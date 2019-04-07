Сергей Семак: "Про традицию нужно спросить у Оздоева, поцелуи не в моей компетенции"

После выездного матча с "Локомотивом" (1:1) главный тренер "Зенита" Сергей Семак подчеркнул, что результат расстроил его, потому что хотелось победить. Также он похвалил защитника Ярослава Ракицкого за гол со штрафного.

– Не получилось выиграть, чуть-чуть расстраиваюсь. С точки зрения турнирной ситуации не самый плохой результат, но хотелось победить – думаю, моменты были поострее немного, и в концовке матча была возможность забить. К сожалению, не смогли, поэтому довольствуется ничьей.

Гол Ракицкого – прекрасное шикарное исполнение. Я очень рад за Ярослава, как и за всех игроков, которые в нужный момент дают команде все необходимое, чтобы оставаться наверху. Их традиция с Оздоевым? Это надо у Магомеда спросить, поцелуи не в моей компетенции. (Егор Бычков)

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