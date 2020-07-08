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Сергей Семак: «Очень важная победа. Не могли испортить себе праздник»

8 июля 2020, 20:51
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1). Питерцы вышли на игру в ранге чемпиона страны, а после встречи получили кубок и золотые медали.

— Понимали насколько важно добиться победы в этой игре, — начал Семак. — У соперника были футболисты, которые были у нас. И, естественно, любой спортсмен хочет доказать предыдущему клубу, насколько он хорош сейчас. Все игроки действовали с запредельной мотивацией. Получилась упорная игра. Мы начали не так, как хотелось бы, пропустили мяч. И пришлось прилагать гораздо больше усилий для того, чтобы добиться волевой победы. Очень нужная и важная победа. Мы не могли испортить себе праздник. (Гоша Чернов)

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