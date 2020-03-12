Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи, связанные с запретом посещения зрителями матчей команды. Также Семак отметил, что предстоящий матч 22-го тура РПЛ с «Уралом» не будет похож на игру с «Уфой.

— Как можете прокомментировать ситуацию с коронавирусом?

— Это форс-мажор. Мы живем в большом мире, а футбол только его часть. Те, кто принимают меры, страдают меньше. Пока со стороны РФС нет четкого понимания и решения этой проблемы, есть только региональные указания. Естественно, будем подчиняться правилам как и все в Европе и мире, хотя играть без болельщиков, бесспорно, хуже.

— Как подобрать ключи к воротам соперника после двух нулевых ничьих?

-Нужно реализовывать моменты, которые у нас есть. В этом туре мы создали больше всех моментов — 12. Да, не все были очевидными, но так или иначе мы лидеры тура. Нужно добавить хладнокровия. «Уфа» оборонялась не только количеством, но и качеством. Вчерашний матч «Ливерпуля» показал, что против команды, которая всем составом играет в обороне, трудно играть. В таком случае ты вынужден сбиваться на навесы. Однако «Урал» — команда, которая любит контролировать мяч, вести игру в центре поля. Не думаю, что наш будущий соперник будет играть как «Уфа».

— Какое сейчас состояние Дриусси и Азмуна? Все ли готовы сыграть с «Уралом»?

-За исключением Шатова и Мамманы травмированных нет. Дриусси и Азмун готовы играть. Однако набрать оптимальные кондиции за неделю после длительного отсутствия непросто. Они могут сыграть, а сколько это будет времени — посмотрим. (Артем Рябовол)