РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Семак: «Малком не занимается в общей группе. Маловероятно, что сыграет с «Сочи»

17:25
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи» рассказал о состоянии новичков и травмированных.

— В каком состоянии Вендел и Кузяев?

— Еще не успели оценить форму Кузяева. У нас есть только та информация, которую мы получили в матчах за национальную сборную. Есть еще игровые аспекты, игровой тонус. Мы не видели и Вендела. Вопросов по состоянию много.

— Смогут ли сыграть Дриусси и Малком?

— Дриусси стал заниматься в общей группе. Но ему нужно набрать форму, пока рано говорить. Нужно найти тонус. Как наберет — посмотрим. По Малкому надо определить степень серьезности повреждения. Он не занимается в общей группе. Его участие в матче маловероятно. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 26151
Все опросы
Кто главный фаворит РПЛ после матча «Спартак» — «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир