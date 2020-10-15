Сергей Семак: «Малком не занимается в общей группе. Маловероятно, что сыграет с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи» рассказал о состоянии новичков и травмированных.

— В каком состоянии Вендел и Кузяев?

— Еще не успели оценить форму Кузяева. У нас есть только та информация, которую мы получили в матчах за национальную сборную. Есть еще игровые аспекты, игровой тонус. Мы не видели и Вендела. Вопросов по состоянию много.

— Смогут ли сыграть Дриусси и Малком?

— Дриусси стал заниматься в общей группе. Но ему нужно набрать форму, пока рано говорить. Нужно найти тонус. Как наберет — посмотрим. По Малкому надо определить степень серьезности повреждения. Он не занимается в общей группе. Его участие в матче маловероятно. (Гоша Чернов)