Сергей Семак: "Хотели побыстрее забить, чтобы упростить себе жизнь"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что его команда активно начала матч 23-го тура чемпионата России с "Анжи" (5:0). Это было сделано в расчете на быстрый гол.

– Активно начали. Хотели побыстрее забить мяч, чтобы упростить самим себе жизнь. Это нам удалось, даже дважды. Играли на протяжении всего матча очень активно. Но были периоды, когда мы успокоились, смогли забить много мячей, заслуженно победили, порадовали болельщиков большим числом голов.

– Ригони остался в запасе по состоянию здоровья? И почему штрафной бил он, а не Ракицкий?

– Ракицкий выздоровел чуть раньше, Ригони чуть позже. У нас на позиции Ригони есть Мак, который сыграл хорошо. Штрафной? Ракицкий и Ригони входят в число тех футболистов, которые могут из исполнить. Кто и когда – мы решаем перед игрой. У нас есть варианты в зависимости от ситуации.

– Сразу три подачи Дриусси с угловых завершились ударами по воротам. До этого матча он подавал их лишь раз. Почему не давали ему подавать раньше? Он же показывал качество навесов с игры и в первой части сезона, и этой весной.

– Он был штатным исполнителем до этого. Мы знаем прекрасно, что у него хорошие передачи. Он – один из штатных исполнителей угловых и всех стандартных ситуаций. (Гоша Чернов)