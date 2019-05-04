Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился своими мыслями перед гостевым матчем с 27-го тура чемпионата России против "Ахмата". ​Встреча состоится сегодня, 4 мая. Начало – в 16.30 по московскому времени.

– Вы говорили, что команде нужно добавить в эмоциональном плане. Удалось?

– Надеюсь, что удалось, – сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". – Непросто были три сложные игры, которые отняли силы и эмоции. Надеюсь, что сегодня сможем показать хорошую игру.

– Насколько ощутима потеря Дзюбы? И какие были варианты его заменить?

– Варианты были, их не так много, но они были. Олег Шатов тренируется хорошо, в последних играх, когда выходил на замену, это добавило оптимизма, что он в форме и готов сыграть сегодня.

– Насколько тяжелая ситуация у Дзюбы?

– Он проходит курс лечения и пока не участвует в тренировочном процессе. На следующей неделе посмотрим, насколько все идет в том ключе, при котором мы сможем надеяться на его участие в следующем матче. Это большая потеря, он набрал хорошую форму в последних матчах. Сегодня придется играть без него.

"Зенит" может выиграть чемпионат уже в этом туре. Это случится, если сине-бело-голубые обыграют "Ахмат", а "Локомотив" потеряет очки в матче с "Арсеналом". Если "Зенит" сыграет с грозненцами вничью, то для досрочного чемпионства необходима победа "Арсенала" над железнодорожниками.

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