Сергей Семак: «Барриос и Ловрен пока не вернулись. Они в пути»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи» посетовал, что еще не все игроки вернулись из сборных.

— Перед матчем с «Сочи» не все игроки в нашем распоряжении, — сказал Семак. — Соберемся полностью только за день и поймем, кто готов и насколько готов. Решение, кто будет играть, будем принимать в день матча.

— Кто еще не вернулся?

— Не вернулись Барриос и Ловрен. Они в пути. (Гоша Чернов)