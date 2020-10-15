Сергей Семак: «Барриос и Ловрен пока не вернулись. Они в пути»
17:19
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи» посетовал, что еще не все игроки вернулись из сборных.
— Перед матчем с «Сочи» не все игроки в нашем распоряжении, — сказал Семак. — Соберемся полностью только за день и поймем, кто готов и насколько готов. Решение, кто будет играть, будем принимать в день матча.
— Кто еще не вернулся?
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи