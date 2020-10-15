РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Семак: «Барриос и Ловрен пока не вернулись. Они в пути»

17:19
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи» посетовал, что еще не все игроки вернулись из сборных.

— Перед матчем с «Сочи» не все игроки в нашем распоряжении, — сказал Семак. — Соберемся полностью только за день и поймем, кто готов и насколько готов. Решение, кто будет играть, будем принимать в день матча.

— Кто еще не вернулся?

— Не вернулись Барриос и Ловрен. Они в пути. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 26151
Все опросы
Кто главный фаворит РПЛ после матча «Спартак» — «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир