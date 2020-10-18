Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков похвалил одноклубников за победу в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ротора» (2:0). 40-летний голкипер также подчеркнул, что хорошо чувствует себя в своем возрасте.

— Ребята вышли, старались, бились. Может, что-то не получалось, но мы вырвали эту победу, — сказал Рыжиков в эфире «Матч премьер».

— Многие говорят о вашем возрасте. На сколько себя сами чувствуете?

— Мои года — мое богатство. Все хорошо.