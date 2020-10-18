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Сергей Рыжиков: «Мои года — мое богатство»

21:59

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков похвалил одноклубников за победу в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ротора» (2:0). 40-летний голкипер также подчеркнул, что хорошо чувствует себя в своем возрасте.

— Ребята вышли, старались, бились. Может, что-то не получалось, но мы вырвали эту победу, — сказал Рыжиков в эфире «Матч премьер».

— Многие говорят о вашем возрасте. На сколько себя сами чувствуете?

— Мои года — мое богатство. Все хорошо.

Ротор — Тамбов

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