Сергей Прядкин: «Соберемся 10 апреля и обсудим возобновление чемпионата»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал журналистам ситуацию с возможным сроком возобновления Тинькофф РПЛ.

— Места в Еврокубках будут распределяться по спортивному принципу по итогам занятых мест, — заявил Прядкин. — По поводу контрактов футболистов — проблема существует для всех европейских лиг. Мы обсуждали эту ситуацию с коллегами из других чемпионатов. Мы находимся в тесном контакте с коллегами из РФС. Каждый клуб пришлет свои вопросы, и соответствующие вопросы зададим РФС и европейским клубам.

— Следующее заседание будет 1 апреля?

— До 10 апреля все приостановлено. Мы соберемся 10 апреля, и примем решение, что будет. Один указ мэра был 5 марта, другой — 10 числа. Все, что касается европейских соревнований, решает УЕФА, а по внутренним чемпионатам все решают наши государственные органы. Давайте дождемся 10 апреля и решим. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)

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