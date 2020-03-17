Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.

— Выборы — важное мероприятие, — заявил Сергей Прядкин. Но всех больше волнует вопрос с дальнейшим проведением чемпионата, и обстановкой, связанной с ситуацией во всем мире.

— РПЛ получила рекомендации УЕФА доиграть чемпионат до конца июня?

— Да, действительно. Параллельно с нашим общим собранием, орлан проходили call-конференции. Мы участвовали в конференции с Европейской ассоциацией профессиональных лиг. Я по приглашению Дюкова поучаствовал в call-конференции УЕФА. Можно подтвердить, что есть решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год. По поводу рекомендаций лигам мы рассмотрели вопрос по завершению текущего чемпионата 30 июня 2020 года. На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года. (Евгений Белоусов)

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