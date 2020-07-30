Сергей Подпалый стал главным тренером «Арсенала»

Тренерский штаб во главе с Сергеем Подпалым будет работать с тульским «Арсеналом» в новом сезоне. Об этом заявил руководитель клуба Гурам Аджоев. Ранее Подпалый был и. о. главного тренера.

«Спасибо руководству клуба и региона за оказанное доверие, — цитирует Подпалого официальный сайт клуба. — Это непростой вызов, но мы постараемся решить задачи, поставленные перед нами. Каждый из нас понимает, что нам создают все условия, у нас нет поводов, чтобы не показывать достойный результат. Идет подготовка к новому сезону, в целом все проходит нормально. Единственное, у ребят не было достаточно времени, чтобы передохнуть после непростого сезона. Но ничего страшного, будет зима, и еще успеем отдохнуть. Мы работаем по намеченному плану, уверен, все реализуем и в хороших кондициях войдем в новый сезон».

В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в Тинькофф чемпионате России, набрав 38 очков в 30 турах.