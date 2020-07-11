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Тренер «Арсенала» назвал главное в игре с «Тамбовом»

11 июля 2020, 18:12
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Исполняющий обязанности главного тренер «Арсенала» Сергей Подпалый остался доволен игрой команды в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (2:1).

— Не планировали, чтобы так играть. Но была задача сыграть на результат, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Хотелось добиться результата. Постарались сыграть осторожно.

Благодарен ребятам. Погодные условия тяжелые. Надо был сыграть строго и аккуратно. Рад, что мы выиграли.

Арсенал Т — Тамбов

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