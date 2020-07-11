Тренер «Арсенала» назвал главное в игре с «Тамбовом»
11 июля 2020, 18:12
Исполняющий обязанности главного тренер «Арсенала» Сергей Подпалый остался доволен игрой команды в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (2:1).
— Не планировали, чтобы так играть. Но была задача сыграть на результат, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Хотелось добиться результата. Постарались сыграть осторожно.
Благодарен ребятам. Погодные условия тяжелые. Надо был сыграть строго и аккуратно. Рад, что мы выиграли.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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