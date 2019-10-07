Защитник «Краснодара» Сергей Петров после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России поблагодарил болельщиков за поддержку. Об этом 28-летний российский футболист написал в своем Instagram.

— Спасибо всем, было супер! — подписал фото Петров.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. У «Краснодара» 26 баллов и третье место.

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