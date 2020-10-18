Сергей Песьяков: «Отраженный пенальти? Секрет фирмы!»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ (3:0). Голкипер в конце первого тайма при счете 1:0 отразил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе.

— Испытываю радостные эмоции. При не самой хорошей игре взяли три очка. Через два дня забудем игру, а результат останется. 3:0, идем дальше.

Отраженный пенальти? Секрет фирмы!

Когда Хасимото забивал первые голы, выглядело дико, потому что когда прилетел, даже на тренировках не забивал из убойных позиций. Может, акклиматизация была.