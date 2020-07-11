Сергей Первушин: «Тамбову» все равно, с кем играть в РПЛ, мы должны брать очки"

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

— Для нас любой соперник в РПЛ — сильный раздражитель, я всегда говорил, что нам все равно, с кем играть в этой лиге и где брать очки, — сказал в эфире «Матч Премьер» Первушин. — Для нас любой соперник — тот, у кого мы должны брать очки.

­— Не давит ли на команду одинаковый сценарий поражений со счетом 1:2?

— Психологический момент, конечно, присутствует, но «Спартак» же мы обыграли, хотя сценарий был не в нашу пользу. Ничего страшного, победы и поражения — часть нашей профессии. Смотрим вперед с оптимизмом.

— Как оцените физическое состояние «Тамбова»?

— Физическое состояние оставляет желать лучшего, потому что мы играем через два дня на третий. У нас очень тяжелый график. У нас будут перестановки в центральной части, в нападении. Стараемся ротировать состав.

— Потеря Обухова значима?

— Для нас сейчас значима потеря любого игрока основного состава.