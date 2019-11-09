Сергей Первушин: «Против «Ростова» требуются быстрые ответные атаки»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин заявил на прeсс-конференции после матча 16-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1), что его команда изменила отношение к пропущенным мячам.

— Быстрый гол изменил вашу игру?

— Думаю, не столько быстрый гол, сколько две наших предыдущих победы добавили смелости команде. Быстрый гол уже не приводит к тому, что игроки опускают голову. Вместо этого включаем дополнительные резервы. Сегодня мы хотели на уровне такой команды как «Ростов» посмотреть, что мы из себя представляем.

— Вы наговорили массу комплиментов «Ростову», но, наверное, нашли и какие-то слабости, раз победили?

— Когда играешь против «Ростова», нужны быстрые ответные атаки. И Чернов, и Козлов при своих атаках высоко поднимаются, в результате есть разрыв между крайними и центральными защитниками. (Юрий Плохотниченко)

«Ростов» — «Тамбов»: все голы матча