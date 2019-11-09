Сергей Первушин: «Против обычной полузащиты «Ростова» пришлось бы сложнее»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин заявил на прeсс-конференции после матча 16-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1), что победа его команды во многом стала стечением обстоятельств.

— Очень нравится в какой футбол играет «Ростов». Вроде бы они делают простые вещи, но все проходит. И понятно, какой это труд, построить такую игру. Создание численного преимущество в свободных зонах делает эту команду очень опасной. Думаю, что наша победа — и сейчас и в первом круге — во многом стечение обстоятельств.

— Отсутствие ключевых игроков «Ростова» облегчило вам жизнь или затурднило анализ?

— В плне анализа конечно сложнее. Понятно, как играют Попов и Еременко, куда открываются и что делают. Вышли другие, но давление не уменьшилось и игра не перестроилась. Конечно, если бы был волшебный треугольник «Ростова», нам было бы сложнее.

— Как вы готовились к матчу?

— Обычно мы 3-4 последних игры смотрим при подготовке. А тут из-за изменений в составе «Ростова» смотрели нашу игру первого круга и игру кубковую со «Спартаком», где как раз вышли те же игроки, что и сегодня. (Юрий Плохотниченко)

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