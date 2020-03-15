Сергей Матвеев: «Сулейманов доволен, что находится в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Включение в состав Мартыновича и Газинского, несмотря на две победы подряд до этого без них, всегда сложное решение, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Но такое приняли решение.

— В чем причины замены Сорокина после двух матчей без пропущенных мячей?

— Вот такое было принято решение, детали обсуждать сейчас сложно.

— Все обсуждают резонансное интервью Магомеда-Шапи Сулейманова. Он все равно остается в запасе. Внутри команды это обсуждалось?

— Все нормально, никаких резонансов у нас нет. Магомед доволен, что находится в команде. Это все обманчиво.