Сербский тренер Стоянович: «Сейчас РПЛ слабее, чем 5-10 лет назад»
Сербский тренер Славиша Стоянович оценил уровень российского футбола.
«Российский футбол находится в непростой ситуации из-за происходящих в мире событий. Лигу покидают хорошие футболисты и сильные тренеры. Но я не думаю, что это совсем уж огромная проблема. Да, в прошлые годы было много сильных ребят, но и сейчас есть качественные исполнители. Я смотрел матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», обе команды показали хорошую игру. Сейчас РПЛ слабее, чем 5-10 лет назад, это надо признать. Но тогда были еврокубки, российские команды доказывали свою состоятельность на мировой арене», — приводит «РБ Спорт» слова Стояновича.
4 июля «Зенит» уступил «Црвене Звезде» (1:2) в «Кубке PARI Премьер». В межсезонном турнире также принимают участие «Фенербахче» и «Нефтчи».
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -