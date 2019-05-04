Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после гостевого матча 27-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2) поздравил "Зенит" с досрочной победой в чемпионате. Сине-бело-голубые стали недосягаемыми для железнодорожников, которые не сохранили титул.

– "Зенит" мы поздравляем. Что еще сказать, у нас новый чемпион. Тула помогла "Зениту" стать чемпионом, – сказал Семин.

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"Зенит" – пятикратный чемпион России!