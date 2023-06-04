Семин назвал «Оренбург» открытием сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» рассказал, какой клуб считает открытием сезона в РПЛ.

«Хорошо сыграл «Оренбург». Они показывали качественную и интересную игру. Думаю, что это заслуга всей команды. Все работали вместе. Личка тоже провел замечательный сезон», — сказал Семин «СЭ».

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» набрал 46 очков и занял 7-е место в РПЛ.