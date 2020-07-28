Семак сравнил Азмуна с Бензема, а Дзюбу назвал «умным футболистом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о дуэте нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Они разделили звание лучшего бомбардира РПЛ, забив по 17 мячей.

-Когда родилась идея о такой паре? Практически сразу после моего прихода в «Зенит», — цитирует Семака Sports.ru. — Мы понимали, какие качества игроков нужны для усиления атаки. Одно из самых важных — скорость. В РПЛ никто не может сравниться с Азмуном по умению правильно открываться. В Европе есть Бензема, Ляказетт, которые феноменально двигаются и чувствуют момент — то же самое можно сказать про Сердара. Еще один плюс — он здорово играет вверху.

Когда появилась реальная возможность приобрести Азмуна, мы еще раз проанализировали, как правильно использовать двух нападающих. При этом я хорошо знал Артема и был уверен, что роль второго форварда ему подойдет. Думаю, Дзюба полностью раскрылся в новой роли.

— Умение Азмуна открываться — врожденное качество?

— Конечно, нужен игровой интеллект. Плюс Курбан Бекиевич прекрасно поработал с Азмуном — связка Сердара с Кристианом Нобоа сильно выделялась. Нобоа всегда мог отдать прекрасный пас, а Азмун — вовремя и правильно открыться.

— В разговоре с Бердыевым вы раскрывали детали ролей Дзюбы и Азмуна?

— Нет. Он спросил, есть ли у меня понимание, как их использовать вместе. Я сказал, что да.

С Артемом не было никаких проблем, он умный игрок. Мы разговаривали о новой роли, но в целом больших изменений от него не требовалось. Нынешняя позиция комфортна для него: он любит играть с мячом, оттягиваться назад. Азмун может спокойно ждать момента и постоянно отвлекать на себя внимание защитников, а в нужный момент открыться. У Сердара есть терпение, которое необходимо для нападающего, поэтому с Дзюбой они отлично дополняют друг друга.