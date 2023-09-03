Семак: «Фернандес и Эракович становятся основными игроками «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Марио Фернандеса и Страхини Эраковича в матче против ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.

— Фернандес провел великолепный матч. Эракович провел хороший матч. Их адаптация до конца прошла?

— Думаю, да. Основными игроками и теми игроками, которые проводят большее время на поле они точно становятся.

— Сегодня вышел Кассьерра. Почему так?

— Это вызвано тем, что у Сергеева было недомогание перед игрой, хотели его поберечь. Понимали, что ЦСКА будет встречать в средней зоне. Будут возможности использовать зоны за спинами защитников. В этом отношении Мантуан быстрее, поэтому он вышел с Касьеррой. А во время матча проводили ротацию, поменяв обоих, — сказал Семак.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».