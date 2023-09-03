Семак: «Фернандес и Эракович становятся основными игроками «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Марио Фернандеса и Страхини Эраковича в матче против ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.
— Фернандес провел великолепный матч. Эракович провел хороший матч. Их адаптация до конца прошла?
— Думаю, да. Основными игроками и теми игроками, которые проводят большее время на поле они точно становятся.
— Сегодня вышел Кассьерра. Почему так?
— Это вызвано тем, что у Сергеева было недомогание перед игрой, хотели его поберечь. Понимали, что ЦСКА будет встречать в средней зоне. Будут возможности использовать зоны за спинами защитников. В этом отношении Мантуан быстрее, поэтому он вышел с Касьеррой. А во время матча проводили ротацию, поменяв обоих, — сказал Семак.
ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.
В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
6
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0