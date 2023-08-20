Семак: «На сегодня Вендел игрок «Зенита». Что дальше — не знаю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Вендела в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

— Вендел месяц не тренировался, а сегодня забил два. Вас удивил такой быстрый набор им формы?

— Мы давно его знаем. Физиологию, его возможности и работоспособность. Всегда был вопрос набора игрового тонуса. Но, как игрок, он может с мячом очень многое. В предыдущих матчах дали почувствовать ему тонус. Мне кажется, не выпадал из игры он. Много брака — да. Обычно он меньше ошибается. Но такая же ситуация у Марио, Эраковича. Адаптируем их в режиме с корабля на бал.

— Вопрос с его будущим закрыт?

— На сегодня он игрок команды. Что дальше — не знаю.