Семак рассказал, на сколько процентов доволен игрой команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Динамо» в 24-м туре РПЛ оценил состояние команды.

— Как изменились «Зенит» и «Динамо» после кубковой встречи?

— После Кубка времени прошло немного. Ни мы, ни «Динамо» не изменились. Мы понимаем, как играет соперник. По сравнению с кубковым матчем у нас прибавятся важные игроки. «Динамо» демонстрирует стабильную игру — в обороне надежно играет. Нас ждет непростой матч, но мы готовимся показать хорошую игру.

— На сколько процентов вы довольны игрой команды?

— В этом сезоне процентов на 80-90 мы удовлетворены результатами и качеством игры в обороне и в атаке. Что касается максимально возможного удовлетворения, то оно невозможно. В каждом матче есть ошибки, нельзя 95 минут действовать с большим преимуществом. В какой-то момент любая команда дает контролировать мяч, не считая, может быть, «Манчестер Сити». Наша команда проводит очень хороший сезон, цельный, уверенный, — передает слова Семака корреспондент «СЭ».

«Зенит» на своем поле примет «Динамо» в субботу, 22 апреля. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.