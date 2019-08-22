Семак рассказал, как команда отпразднует день рождения Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 7-го тура с «Уфой» рассказал, как команда отметит день рождения Артема Дзюбы, которому сегодня исполняется 31 год.

— Будет ли какие-то специальные мероприятия в честь дня рождения Дзюбы или обычный туннель?

— Ничего особенного не будет. У нас ко всем отношение абсолютно одинаково. Равенство для всех. Артема еще не успел увидеть, он обычно на тренировку приезжает одним из последних.

Что касается «Уфы», то команда играет организованно, дома обыграли «Ростов». Большинство игроков я прекрасно знаю. Что касается атакующего потенциала, есть игроки с хорошо поставленным ударом. У Слая опасные «стандарты». В остальном все друг друга уже изучили.

Жирков? Мы понимаем его возможности и должны иметь игрока, который может выйти в одну или другую позицию. Функционально он готов играть. Но к Дугласу претензий нет. Юрий же выходит тогда, когда нам нужно. (Дмитрий Зимин)

Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30.