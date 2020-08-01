Семак признан лучшим тренером сезона

Лучшим тренером сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ» признан Сергей Семак («Зенит»). 44-летний специалист привел команду к золотому дублю (второму в истории). Семаку отдали первое место 21 участник голосования.

«Зенит» под руководством Семака стал чемпионом второй сезон подряд и установил рекорд лиги по самому быстрому завоеванию титула — за 4 тура до конца. Сине-бело-голубые повторили российский рекорд по количеству набранных очков за сезон с 16 участниками — 72, столько же было у «Спартака» в 1999-м.

Лучшего тренера выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В список для голосования за лучшего тренера сезона были включены все тренеры, которые возглавляли клубы РПЛ в текущем сезоне (5 матчей и более): Миодраг Божович, Андрей Талалаев («Крылья Советов»), Константин Емельянов, Константин Парамонов («Оренбург»), Александр Григорян, Сергей Первушин («Тамбов»), Игорь Черевченко, Сергей Подпалый («Арсенал»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Рашид Рахимов, Игорь Шалимов («Ахмат»), Дмитрий Хохлов, Кирилл Новиков («Динамо»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Юрий Семин, Марко Николич («Локомотив»), Валерий Карпин («Ростов»), Роман Шаронов, Леонид Слуцкий («Рубин»), Александр Точилин («Сочи»), Владимир Федотов («Оренбург», «Сочи»), Олег Кононов, Доменико Тедеско («Спартак»), Дмитрий Парфенов («Урал»), Вадим Евсеев («Уфа»).