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Семак поздравил Сутормина с дублем в ворота «Рубина»

12:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил Алексея Сутормина с дебютными голами за клуб. Чемпионы России разгромили «Рубин» в 10-м туре РПЛ со счетом 5:0. Сутормин оформил дубль в ворота бывшего клуба. Летом Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», однако уже через неделю оформил трансфер в «Зенит».

«Поздравляю команду и болельщиков с яркой победой, а Лешу Сутормина с дебютными голами за «Зенит», — написал Семак в Instagram.

Зенит — Рубин

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