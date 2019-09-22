Семак поздравил Сутормина с дублем в ворота «Рубина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил Алексея Сутормина с дебютными голами за клуб. Чемпионы России разгромили «Рубин» в 10-м туре РПЛ со счетом 5:0. Сутормин оформил дубль в ворота бывшего клуба. Летом Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», однако уже через неделю оформил трансфер в «Зенит».

«Поздравляю команду и болельщиков с яркой победой, а Лешу Сутормина с дебютными голами за «Зенит», — написал Семак в Instagram.