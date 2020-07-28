Семак назвал самый плохой день «Зенита» в прошлом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал самый неудачный день команды в прошедшем сезоне. Питерцы стали чемпионами и выиграли Кубок России.

— Конечно, день гостевой игры с «Бенфикой». — цитирует Семака Sports.ru. — Шанс действительно был классным, выход в плей-офф — фантастика, но в тот вечер мы не смогли этого сделать. Это самый неприятный момент, если говорить именно о футбольной составляющей.

— Со стороны в январе казалось, что у «Зенита» есть полгода для экспериментов. +10 в РПЛ от «Краснодара», нет еврокубков, возвращаются Малком и Кокорин — можно переходить на 4-3-3, пробовать другие варианты. Какие мысли были у вас?

— Мы не должны были думать об отрыве, считать его солидным или недостаточным. Мы должны были думать о том, как сделать игру «Зенита» сильнее. Если есть игроки, подходящие под другую схему — значит, надо думать, как их использовать и действительно играть мощнее. Оглядываясь назад — не согласен, что отрыв был достаточным. И не такое отыгрывали.

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