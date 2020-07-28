Семак назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ. Среди них нет «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал конкурентов команды. В прошедшем сезоне питерцы стали чемпионами страны и выиграли Кубок России.

Российский специалист перечислил клубы, которые считает конкурентами петербуржцев в минувшем сезоне. Среди них Семак не упомянул «Спартак», который стал по итогам турнира лишь седьмым.

— Можно ли говорить, что у «Зенита» вообще были конкуренты?

— У «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» были шансы подняться выше, на определенных отрезках сезона каждый из них был реальным конкурентом «Зенита». — цитирует Семака Sports.ru. — Но мы прошли сезон без спадов.

«Локомотив» и «Краснодар» — сильные команды, нельзя сбрасывать со счетов ЦСКА. Но отдельно отмечу «Ростов» — команда, в предыдущем сезоне игравшая в большей степени от обороны, перестроила игру и с приходом Еременко, Попова и — чуть позже — Мамаева кардинально изменила схему и впечатление. Остальным клубам внутренние проблемы не позволили бороться за медали.