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Семак назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ. Среди них нет «Спартака»

10:51
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал конкурентов команды. В прошедшем сезоне питерцы стали чемпионами страны и выиграли Кубок России.

Российский специалист перечислил клубы, которые считает конкурентами петербуржцев в минувшем сезоне. Среди них Семак не упомянул «Спартак», который стал по итогам турнира лишь седьмым.

— Можно ли говорить, что у «Зенита» вообще были конкуренты?

— У «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» были шансы подняться выше, на определенных отрезках сезона каждый из них был реальным конкурентом «Зенита». — цитирует Семака Sports.ru. — Но мы прошли сезон без спадов.

«Локомотив» и «Краснодар» — сильные команды, нельзя сбрасывать со счетов ЦСКА. Но отдельно отмечу «Ростов» — команда, в предыдущем сезоне игравшая в большей степени от обороны, перестроила игру и с приходом Еременко, Попова и — чуть позже — Мамаева кардинально изменила схему и впечатление. Остальным клубам внутренние проблемы не позволили бороться за медали.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fczenitspb/2810606.html

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