Сектор "Спартака" в Ростове жестко освистал Глушакова

Сектор с болельщиками "Спартака" на "Ростов Арене" жестко освистал капитана красно-белых Дениса Глушакова при объявлении составов перед матчем с "Ростовом". Фанаты москвичей устроили массовый выезд на Дон. На гостевом сектор собралось около пяти тысяч болельщиков "Спартака".
Многие из поклонников красно-белых негативно относятся к Глушакову, обвиняя его в конфликте и причастности к увольнению главного тренера Массимо Карреры. (Михаил Яковлев)
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