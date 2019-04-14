19:02 | Футбол — РПЛ

Сектор "Спартака" в Ростове жестко освистал Глушакова

Сектор "Спартака" в Ростове жестко освистал Глушакова. Фото "СЭ"
Сектор "Спартака" в Ростове жестко освистал Глушакова. Фото "СЭ"
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Сектор с болельщиками "Спартака" на "Ростов Арене" жестко освистал капитана красно-белых Дениса Глушакова при объявлении составов перед матчем с "Ростовом". Фанаты москвичей устроили массовый выезд на Дон. На гостевом сектор собралось около пяти тысяч болельщиков "Спартака". 

Многие из поклонников красно-белых негативно относятся к Глушакову, обвиняя его в конфликте и причастности к увольнению главного тренера Массимо Карреры. (Михаил Яковлев)

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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