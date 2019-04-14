Сектор "Спартака" в Ростове жестко освистал Глушакова

Сектор с болельщиками "Спартака" на "Ростов Арене" жестко освистал капитана красно-белых Дениса Глушакова при объявлении составов перед матчем с "Ростовом". Фанаты москвичей устроили массовый выезд на Дон. На гостевом сектор собралось около пяти тысяч болельщиков "Спартака".

Многие из поклонников красно-белых негативно относятся к Глушакову, обвиняя его в конфликте и причастности к увольнению главного тренера Массимо Карреры. (Михаил Яковлев)

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"