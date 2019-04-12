Себастьян Дриусси: "У меня нет никаких проблем сейчас в "Зените"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси на пресс-конференции перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Анжи" признался, что поддерживает связь с бывшим игроком питерцев, а ныне хавбеком "ПСЖ" Леандро Паредесом.

– С Леандро мы спостоянно на связи, для нас это важно с юного возраста, мы всегда были вместе. Мое интервью для аргентинского радио? Я уже давал объяснение, это ошибка в интерпретации. Я рад тому, где находусь, рад быть частью этого клуба вместе с моей семьей. У меня нет никаких проблем сейчас в "Зените", – сказал Дриусси.

Игра "Зенит" – "Анжи" состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.

"Анжи" с 19 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 45 баллами располагается на первой строчке.

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