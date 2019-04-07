Себастьян Дриусси: "Пусть Оздоев продолжает целовать Ракицкого – это приносит нам удачу"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после гостевого матча с "Локомотивом" (1:1) рассказал, что ему грустно стать автором автогола, а также дал оценку новой традиции, которую придумали его партнеры по команде Магомед Оздоев и Ярослав Ракицкий.

– Очень грустно, что забил автогол, – признался аргентинец. – Быстрая атака соперника, я был уверен, что последует передача на дальнюю штангу, попытался прервать ее, но мне не повезло – мяч срезался в наши ворота. Но ситуация в таблице все еще в наших руках, все зависит от нас – это самое главное.

Для победы не хватило чуть-чуть спокойствия и точности в завершении атак – моментов ведь создали много. Нужно сделать выводы и продолжать держать свой уровень. Поцелуй Оздоева перед штрафным? Пусть он продолжает – это приносит нам удачу. (Егор Бычков)