22:03 | Футбол — РПЛ

Себастьян Дриусси: "Пусть Оздоев продолжает целовать Ракицкого – это приносит нам удачу"

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Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после гостевого матча с "Локомотивом" (1:1) рассказал, что ему грустно стать автором автогола, а также дал оценку новой традиции, которую придумали его партнеры по команде Магомед Оздоев и Ярослав Ракицкий.

– Очень грустно, что забил автогол, – признался аргентинец. – Быстрая атака соперника, я был уверен, что последует передача на дальнюю штангу, попытался прервать ее, но мне не повезло – мяч срезался в наши ворота. Но ситуация в таблице все еще в наших руках, все зависит от нас – это самое главное.

Для победы не хватило чуть-чуть спокойствия и точности в завершении атак – моментов ведь создали много. Нужно сделать выводы и продолжать держать свой уровень. Поцелуй Оздоева перед штрафным? Пусть он продолжает – это приносит нам удачу. (Егор Бычков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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