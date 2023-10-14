Мостовой: «Дзюба еще года три поиграет, РПЛ — лига пешеходов»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не скоро завершит карьеру.

«Дзюба бережется в начале сезона. Ему уже тяжеловато все тридцать игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он еще прибавит. До скольки лет Артем сможет играть? Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне 35-летний нападающий провел 12 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.